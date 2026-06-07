बड़ौदा में तेज आंधी की चपेट में आई यात्रियों से भरी बस पलटी, 17 घायल

Storm In Baroda :मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित बड़ौदा में बीती देर शाम आए तेज आंधी-तूफान के बीच सड़क पर दौड़ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार करीब 17 यात्रियों के घायल होने की खबर है। गनीमत रही की हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, हादसे के चलते घटना स्थल पर चीख - पुकार मच गई। घटना देख आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर उन्हें बड़ौदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए पहुंचाया।