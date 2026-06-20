आवारा कुत्ते ने एक साथ 40 लोगों को बनाया शिकार, श्योपुर में मचाया आतंक

शहर में शनिवार की दोपहर एका-एक हड़कंप मच गया। आवारा कुत्ते ने एक के बाद एक 40 लोगों को काटकर घायल कर दिया। किला रोड, मेवाती मोहल्ला, छारबाग, चूड़ी बाजार, बालापुरा सहित अन्य क्षेत्रों में जहां भी आवारा कुत्ते के सामने कोई आया तभी उसने लोगों को काट लिया। कुत्ते के हमले से बच्चे, बुजुर्ग व जवान कोई भी नहीं बच पाया। बताया गया है कि, आवारा कुत्ते ने 40 लोगों को अपना शिकार बना लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। यही कारण रहा कि, घटना के बाद लोग अन्य कुत्तों से खुद को बचाते नजर आए तो अपनों को भी बचने की सलाह देते रहे। उधर घटना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे घायलों का उपचार करते हुए चिकित्सकों ने एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए है।