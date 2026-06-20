सीहोर में लाड़ली बहना की किस्त निकालने आई महिला, बैंक के बाहर चाकू से पूर्व पति की हत्या

Ladli Behna Yojana installment: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बैंक के सामने एक खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती पचामा गांव में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बैंक आफ इंडिया (BOI) शाखा में लाड़ली बहना योजना की राशि निकालने पहुंची एक महिला के पूर्व पति और वर्तमान ससुराल पक्ष (देवर) के बीच का विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष में महिला के पूर्व पति की उसके वर्तमान देवर ने चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है।