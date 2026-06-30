बुधनी मिडघाट की पुलिया के नीचे आराम करता दिखा बाघ, रेलकर्मियों ने बनाया वीडियो

​हम स्थानीय ग्रामीणों, मवेशी चराने वालों और ट्रेकर्स से अपील करते हैं कि, वे जंगल के अंदरूनी रास्तों और पहाड़ी क्षेत्रों में अकेले जाने की गलती बिल्कुल न करें। शाम के वक्त इन इलाकों में आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहनी चाहिए।' ​सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार जंगल और पहाड़ियों पर जाने पर रोक है। बिना किसी आवश्यक कार्य के जंगल या पहाड़ी रास्तों पर न जाएं। रेलवे ट्रैक के आसपास सेल्फी से बचें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग कौतूहलवश वहां जा सकते हैं। वन विभाग ने साफ किया है कि, बाघ के करीब जाकर फोटो या वीडियो बनाना जानलेवा साबित हो सकता है। ग्रामीण अपने पालतू पशुओं को चरने के लिए जंगल की तरफ अकेला न भेजें। अगर इलाके में दोबारा बाघ या कोई अन्य हिंसक वन्यजीव दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय वन चौकी या वन्यप्राणी हेल्पलाइन को सूचित करें। ​फिलहाल, वन विभाग की टीम मिडघाट क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि बाघ आबादी वाले क्षेत्र का रुख न करे और सुरक्षित वापस घने जंगल में लौट जाए।