श्योपुर में महिला तहसीलदार की तबीयत बिगड़ी, दफ्तर में बेहोश होकर गिरीं

एक तरफ जहां तहसीदार मनीषा मिश्रा का विरोध हो रहा है वहीं दूसरी तरफ सर्व ब्राह्मण महासभा मनीषा मिश्रा के समर्थन में उतर आया है। सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर देवेन्द्र गोयल की मौत के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तहसीलदार मनीषा मिश्रा के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मैदान में उतर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करके जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच की मांग की है। वहीं मनीषा मिश्रा के समर्थन में राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उतर आए हैं, उन्होंने मनीषा मिश्रा पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत बताया है। राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का कहना है कि तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने तो तुरंत एंबुलेंस बुलाकर देवेन्द्र गोयल को अस्पताल में भर्ती कराया था।