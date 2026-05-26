जबलपुर में होटल ‘सुकून’ में युवक के साथ संदिग्ध हालात में पकड़ाई युवती निकली डॉक्टर

जबलपुर के माढ़ोताल स्थित होटल सुकून में आपत्तिजनक गतिविधियों की सूचना मिलने पर तीन दिन पहले शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता होटल पहुंचे थे। तब वहां पर एक कमरे में एक युवक-युवती को पकड़ा गया था। मौके पर युवक-युवती ने अपना नाम बताने से इंकार कर दिया था जिसके कारण बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटल में जमकर हंगामा किया था। मौके पर पहुंची पुलिस युवक-युवती को पकड़कर अपने साथ ले गई थी। अब पता चला है कि जो युवक होटल में पकड़ा गया था उसका नाम फरहज अली कादरी है जो कि जबलपुर का ही रहने वाला है और एक सुरक्षा एजेंसी में सुपरवाइजर है। मामला उजागर होने के बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है वहीं युवती मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है।