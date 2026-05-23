भारतीय सेना का दम बढ़ाएंगे वीकल फैक्ट्री जबलपुर के उन्नत सैन्य वाहन, खूबियां कर देंगी हैरान

वाहनों में दो प्रमुख तकनीकी बदलाव किए गए हैं। पहला, अत्यधिक ठंड में इंजन बंद न हो इसके लिए इंजन ऑयल को गर्म रखने के लिए विशेष हीटिंग अरेंजमेंट लगाया गया है। साथ ही ड्राइवर के केबिन में हीट एक्सचेंज सिस्टम लगाया गया है, जिससे ठंड में चालक को सुविधा मिल सके। दूसरी ओर गर्म क्षेत्रों के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा वाहनों में ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), हिल असिस्ट फीचर और सामरिक जरूरतों के अनुरूप ड्राइवर के केबिन की हैच में भी बदलाव किए गए हैं।