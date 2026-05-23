23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

भारतीय सेना का दम बढ़ाएंगे वीकल फैक्ट्री जबलपुर के उन्नत सैन्य वाहन, खूबियां कर देंगी हैरान

Vehicle Factory Jabalpur : वीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे) के उन्नत सैन्य वाहनों का अहमदनगर में अंतिम परीक्षण किया जाएगा। लेह-लद्दाख और राजस्थान ट्रायल में सफल रहे एलपीटीए और स्टालियन के प्रोटोटाइप।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 23, 2026

Vehicle Factory Jabalpur

भारतीय सेना का दम बढ़ाएंगे ये उन्नत सैन्य वाहन (Photo Source- Input)

Advanced Military Vehicles :मध्य प्रदेश की वीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे) में निर्मित उन्नत सैन्य वाहन एलपीटीए और स्टालियन के दो प्रोटोटाइप का अंतिम परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई) में किया जाएगा। डीआरडीओ की इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला में परीक्षण सफल होने के बाद इन वाहनों को सेना को सौंपा जा सकता है।

इन वाहनों का पहले ही लेह-लद्दाख में माइनस 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में विंटर ट्रायल और राजस्थान के 48 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में समर ट्रायल किया जा चुका है। दोनों ही परीक्षणों में वाहन सफल रहे हैं।

सेना की जरूरतों के अनुसार किए गए बदलाव

वीएफजे ने अपने प्रमुख सैन्य वाहनों एलपीटीए और स्टालियन में सेना की मांग के अनुरूप कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सेना की ओर से हाल ही में इन वाहनों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रोक्योरमेंट (आरएफपी) जारी की गई थी। इससे पहले ही फैक्ट्री में अपग्रेडेड वाहनों के दो प्रोटोटाइप तैयार कर लिए गए थे।

अलग-अलग परिस्थितियों में हो रहा परीक्षण

इन वाहनों का अलग-अलग परिस्थितियों में परीक्षण किया जा रहा है ताकि उनकी क्षमता और तकनीकी सुधारों की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। अपग्रेडेशन के बाद ये वाहन पहले की तुलना में अधिक उन्नत और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।

सेना से मिला 1350 वाहनों का बड़ा ऑर्डर

सेना ने वीएफजे को कुल 1350 सैन्य वाहनों का ऑर्डर दिया है। इसमें 850 एलपीटीए और 600 स्टालियन वाहन शामिल हैं। इनका उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना है। फैक्ट्री प्रबंधन अन्य सैन्य वाहनों के उत्पादन की तैयारियों में भी जुटा हुआ है।

अत्यधिक तापमान में भी नहीं रुकेगा इंजन

वाहनों में दो प्रमुख तकनीकी बदलाव किए गए हैं। पहला, अत्यधिक ठंड में इंजन बंद न हो इसके लिए इंजन ऑयल को गर्म रखने के लिए विशेष हीटिंग अरेंजमेंट लगाया गया है। साथ ही ड्राइवर के केबिन में हीट एक्सचेंज सिस्टम लगाया गया है, जिससे ठंड में चालक को सुविधा मिल सके। दूसरी ओर गर्म क्षेत्रों के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा वाहनों में ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), हिल असिस्ट फीचर और सामरिक जरूरतों के अनुरूप ड्राइवर के केबिन की हैच में भी बदलाव किए गए हैं।

वीआरडीई में होगी तकनीकी और ट्रैक जांच

वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई) डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशालाओं में शामिल है। यहां वाहनों के इंजन, ऑटोमोटिव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, चेसिस और अन्य प्रमुख हिस्सों का परीक्षण किया जाता है।

इस तरह परखी जाएगी क्षमता

अहमदनगर में होने वाले परीक्षण में वाहनों को पथरीले, कीचड़ युक्त और रेतीले ट्रैक पर चलाकर उनकी क्षमता परखी जाएगी। साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में ब्रेक और इंजन प्रदर्शन का परीक्षण भी किया जाएगा।

दो परीक्षण पूरे

इस संबंध में वीएफजे जनसंपर्क अधिकारी हर्ष भटनागर का कहना है कि, अपग्रेड सैन्य वाहन एलपीटीए और स्टालियन के दो प्रोटोटाइप का लेह-लद्दाख में विंटर ट्रायल और समर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। दोनों परीक्षणों में वाहन निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरे हैं। अब जून में डीआरडीओ के वीआरडीई में इनका अंतिम परीक्षण किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

ऐसी दिखती थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बरसों बाद एमपी के म्यूजियम में गुमनाम पड़ी मिली दुर्लभ तस्वीर
दतिया
Rani Lakshmibai Rarest Painting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 May 2026 07:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / भारतीय सेना का दम बढ़ाएंगे वीकल फैक्ट्री जबलपुर के उन्नत सैन्य वाहन, खूबियां कर देंगी हैरान

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में इंडिगो की फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्री की मौत

Emergency Landing of an Indigo Flight Traveling from Ahmedabad to Ranchi in Jabalpur
जबलपुर

Twisha Sharma Death Case: 'छुपकर अंधेरे में कोर्ट रूम में बैठा था ट्विशा शर्मा का पति' पीड़ित पक्ष के वकील बड़ा दावा

TWISHA SHARMA
जबलपुर

ट्विशा शर्मा का पति हिरासत में, जबलपुर कोर्ट ने कहा भोपाल में करें सरेंडर

twisha sharma case
जबलपुर

अमरनाथ यात्रा में ‘IAF कार्ड’ से ट्रैस होगी लोकेशन, जानें कैसे बनेगा ये ‘यात्रा कार्ड’

Amarnath Yatra 2026:
जबलपुर

एमपी ने तकनीक में रचा इतिहास, 97 करोड़ पन्नों का रिकॉर्ड किया डिजिटल

MP Digitizes Record of 97 Crore Pages
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.