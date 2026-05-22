ट्विशा शर्मा के पति को जबलपुर कोर्ट ने लौटाया, भोपाल में करना पड़ेगा सरेंडर

twisha sharma case: ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द होने के कुछ देर बाद ही ट्विशा शर्मा केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्विशा शर्मा केस में फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन जब वे जिला अदालत पहुंचे तो कोर्ट ने सरेंडर से इनकार कर दिया। समर्थ सिंह को कोर्ट ने भोपाल या संबंधित अदालत में ही सरेंडर करने को कहा। कोर्ट में जब समर्थ सिंह सरेंडर करने के लिए पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछे लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए चले गए।