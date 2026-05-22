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ट्विशा शर्मा के पति को जबलपुर कोर्ट ने लौटाया, भोपाल में करना पड़ेगा सरेंडर

twisha sharma case: ट्विशा शर्मा के में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया, जब पति समर्थ सिंह ने जबलपुर पहुंचकर जिला अदालत में सरेंडर कर दिया।

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जबलपुर

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Manish Geete

May 22, 2026

twisha sharma case

ट्विशा शर्मा के पति समर्त सिंह ने शुक्रवार को जबलपुर में सरेंडर कर दिया।

twisha sharma case: ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द होने के कुछ देर बाद ही ट्विशा शर्मा केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्विशा शर्मा केस में फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन जब वे जिला अदालत पहुंचे तो कोर्ट ने सरेंडर से इनकार कर दिया। समर्थ सिंह को कोर्ट ने भोपाल या संबंधित अदालत में ही सरेंडर करने को कहा। कोर्ट में जब समर्थ सिंह सरेंडर करने के लिए पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछे लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए चले गए।

इससे पहले, ट्विशा के पति और आरोपी समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचे। वह इस मामले में फरार चल रहे थे। उनके वकील सौरभ सुंदर के मुताबिक समर्थ सिंह यहां आत्मसमर्पण करने आए हैं और वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

पीड़ित पक्ष के का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि "ट्रायल कोर्ट भोपाल में है और जांच अधिकारी भी भोपाल में ही हैं, इसलिए उसे (ट्विशा के पति और आरोपी समर्थ सिंह को) उनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए… अगर वह सरेंडर करना चाहता है, तो उसे ट्रायल कोर्ट में या फिर जांच अधिकारी के सामने ही करना चाहिए…"

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Updated on:

22 May 2026 06:39 pm

Published on:

22 May 2026 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ट्विशा शर्मा के पति को जबलपुर कोर्ट ने लौटाया, भोपाल में करना पड़ेगा सरेंडर

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