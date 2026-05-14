एमपी में पुलिस मुख्यालय का निर्देश, 15 दिन के अंदर ‘पुलिसकर्मियों’ का होगा प्रमोशन

इस फेरबदल में सबसे प्रमुख नाम आशुतोष बागरी का है, जिन्हें अब बुरहानपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक (SP) नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बुरहानपुर में एसपी का पद हाल ही में खाली हुआ था, जब 2 मई को पूर्व एसपी का तबादला झाबुआ जिले के लिए कर दिया गया था। आशुतोष बागरी की नियुक्ति से जिले की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।