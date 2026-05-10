गार्ड ने डॉग को नीचे फेंका तो उसे बचाने ट्रांसपोर्टर ने भी चलती ट्रेन से लगा दी छलांग

लेब्राडोर के लिए एक ट्रांसपोर्टर ने अपनी जान ही दांव पर लगा दी। डॉग को पंजाब से मध्यप्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना किया गया था। एक NRI महिला ने उसे एनिमल ट्रांसपोर्टर के साथ मोगा से ट्रेन से भेजा था। लुधियाना स्टेशन पर ट्रेन के गार्ड ने डॉग को नीचे फेंक दिया। उसे ले जानेवाला ट्रांसपोर्टर इसी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठा था। डॉग को बचाने के लिए उसने भी चलती ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। मामले में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है। डॉग की जबलपुर एक्सप्रेस में बाकायदा बुकिंग कराई थी और गार्ड के डिब्बे में उसे सुरक्षित पिंजरे में रखा गया था।