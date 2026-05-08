जबलपुर के होटल में महिला का शव मिला, साथ आया युवक लापता

शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला की उम्र करीब 40 साल है जो कि 6 अप्रैल को एक युवक के साथ होटल में आई थी। युवक ने होटल में कमरा लेते वक्त आईडी प्रूफ के तौर पर अपना लाइसेंस दिया था जिसमें उसका नाम गुड्डू बंसल निवासी दमोह दर्ज है। तब दोनों ने बताया था कि वो पति-पत्नी है। युवक गुरुवार रात से ही गायब है और शुक्रवार दोपहर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला को होटल के कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, तब महिला का शव देख होटल के कर्मचारी हैरान रह गए। तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरु की।