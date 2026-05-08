8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

जबलपुर के होटल में महिला का शव मिला, साथ आया युवक लापता

MP News: धनवंतरी नगर स्थित रिलेक्स-इन होटल के कमरा नंबर-9 में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से मचा हड़कंप, होटल मैनेज ने नहीं ली थी महिला की कोई आईडी।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

May 08, 2026

jabalpur

hotel room woman found dead

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक होटल में महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला है। घटना शहर के धनवंतरी नगर की है जहां होटल रिलेक्स-इन के कमरा नंबर-9 में महिला का शव मिला है। होटल के कमरे से शराब की बोतल भी मिली है और शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला किसी युवक के साथ 6 मई को होटल में आई थी। महिला का कोई आईडी प्रूफ होटल मैनेजर ने नहीं लिया था जिसके कारण अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है।

होटल में मिला महिला का शव

शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला की उम्र करीब 40 साल है जो कि 6 अप्रैल को एक युवक के साथ होटल में आई थी। युवक ने होटल में कमरा लेते वक्त आईडी प्रूफ के तौर पर अपना लाइसेंस दिया था जिसमें उसका नाम गुड्डू बंसल निवासी दमोह दर्ज है। तब दोनों ने बताया था कि वो पति-पत्नी है। युवक गुरुवार रात से ही गायब है और शुक्रवार दोपहर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला को होटल के कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, तब महिला का शव देख होटल के कर्मचारी हैरान रह गए। तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरु की।

कमरे में मिली शराब की बोतल

पुलिस को कमरे से शव के साथ ही एक शराब की बोतल भी मिली है। जो युवक महिला के साथ होटल में ठहरा था वो गुरुवार रात से ही गायब है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है, फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है जिसके कारण आसपास के जिलों के थानों से गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महिला के शरीर पर खून और चोट के निशान भी मिले हैं।

हत्या की आशंका

पुलिस के मुताबिक मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा। जिस गुड्डू बंसल नाम के युवक के साथ महिला होटल में ठहरी थी उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। महिला के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके कारण उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट्स ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘बस बहुत हुआ, अब…’
भोपाल
minister vijay shah sofiya qureshi remark supreme court

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 May 2026 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जबलपुर के होटल में महिला का शव मिला, साथ आया युवक लापता

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: लिवर में सूजन और फैटी लिवर से जूझ रहे यंगस्टर्स, पिज्जा-बर्गर खाने वाले सावधान !

Junk food
जबलपुर

जबलपुर में बढ़े ‘विटामिन B-12’ की कमी के मरीज, ये हैं 8 प्रमुख लक्षण

Vitamin B-12 Deficiency
जबलपुर

फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट! 13,089 ‘प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती’ पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

MP Teacher Bharti Scam
जबलपुर

जबलपुर क्रूज हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला नया वीडियो, जिंदगी और मौत के बीच लड़ते दिखे यात्री

Jabalpur cruise accident New video viral people seen struggling in river Jabalpur Tragedy MP News
जबलपुर

बरगी डैम हादसे पर कोर्ट का एक्शन, क्रूज चालक समेत सदस्यों पर FIR के आदेश

Court Action on Bargi Dam Accident
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.