जबलपुर क्रूज हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला नया वीडियो, जिंदगी और मौत के बीच लड़ते दिखे यात्री

ताजा जानकारी के अनुसार, मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने एनजीटी के नियमों का हवाला देखजर क्रूज संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए है। मंच ने आरोप लगाया है कि मामले में एनजीटी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। मंच ने कहा कि क्रूज का इंजन फोर स्ट्रोक होना जरुरी था जिसपर बरगी डैम में डूबा क्रूज खरा नहीं उतरा था। मंच ने ये भी बताया कि एनजीटी निर्देशों के अनुसार, जलाशय जिन्हें वेट लैंड घोषित नहीं किया गया है, वहां पर मैकेनिकल बोट का संचालन किया जा सकता है। हालांकि, इसमें शर्त ये थी कि इस बोट में फोर-स्ट्रोक इंजन लगे होना चाहिए, लेकिन जबलपुर में ऐसा नहीं किया गया। मंच ने प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।