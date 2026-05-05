क्रूज को नष्ट करने की जल्दी क्या थी ? हादसे में ‘साक्ष्य’ मिटाने के आरोप

बरगी क्रूज हादसे की राज्य स्तरीय टीम जांच कर रही है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही क्रूज को नष्ट कर करने पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त क्रूज सबसे बड़ा साक्ष्य था, जिसकी तकनीकी जांच जरूरी थी, लेकिन उसे पहले ही नष्ट कर दिया। ऐसे में अब जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि इसे नष्ट करना साक्ष्य मिटाने जैसा है और स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रीतेश सिंह ने कहा कि जांच के दौरान ही साक्ष्य हटाया जाना यह संकेत देता है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने से पहले ही दबा दिए गए।