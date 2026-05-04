‘बार-बार नाम-पता पूछा गया, पैसे नहीं थे तो…’, जबलपुर क्रूज हादसे में चौंकाने वाला खुलासा

बरगी क्रूज हादसे में कामराज, उसके बेटे तमिल और भतीजे मयूरम के शव मिलने के बाद रविवार को परिजन का आक्रोश फूट पड़ा। परिजन ने घटना को हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे "हत्या" करार दिया और कहा कि तीन दिन बीतने के बाद भी न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। परिवार का आरोप है कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम (एमपीटी) की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन उनकी पीड़ा न प्रशासन तक पहुंची और न ही संबंधित अधिकारियों तक। बच्चों की मौत ने पूरे परिवार को बिखेर दिया है।