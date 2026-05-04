क्रूज के ‘को-पायलट’ का चौंकाने वाला दावा- ‘इंजन स्लो था’, सुनाई आपबीती…

महेश ने एक ऐसी बात भी बताई जो अब तक सामने नहीं आई थी। महेश का कहना है कि 30 अप्रैल को शाम के समय 5.30 पर क्रूज निकला था। क्रूज का एक चक्कर लगभग 45 मिनट में पूरा होता है। हम लौट रहे थे, उस समय लगभग 6:45 बजे होंगे। हम किनारे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। मैनें स्टॉफ को बोला था कि हवा बहुत तेज हो गई है सभी को लाइफ सपोर्ट जैकेट बांट दीजिए। स्टॉफ ने सभी को जैकेट दे दिए। देखते ही देखते क्रूज में पानी भरने लगा।