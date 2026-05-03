3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कंपनी ने चुपके से बढ़ा दिए दाम, बढ़कर आ रहा बिल

Electricity Bills Hike: एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर विद्युत कंपनियों द्वारा महंगाई का झटका दिया गया है। अप्रैल और मई 2026 से बिजली बिल में कुल 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 03, 2026

Electricity Bills Hike

एमपी में फिर बढ़ा बिजली का बिल (Photo Source- Patrika)

Electricity Bills Hike: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, अप्रैल और मई 2026 से बिजली बिल में कुल मिलाकर करीब 11 फीसदी सरचार्ज की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय आम परिवारों की जेब पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि, ये बढ़ोतरी फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज के जरिए की गई है।

अप्रैल 2026 के लिए ये सरचार्ज 5.36 प्रतिशत तय किया गया है। इससे पहले भी अप्रैल में 4.8 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की जा चुकी है। मार्च में ये दर निगेटिव थी, यानी उस समय थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से प्रदेश में लोगों का बिल बढ़कर आ गया है।

चुपचाप बढ़ा दिए बिजली के दाम

बताया जा रहा है कि, बिजली कंपनियों को बिजली खरीदने में ज्यादा खर्च आ रहा है, जिसका बोझ अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर डाला जा रहा है। हालांकि, इस बढ़ोतरी को लेकर अबतक विभागीय अधिकारियों की ओर से किसी तरह की जानकारी या सफाई नहीं दी गई है।

आम लोगों के बजट पर पड़ेगा असर

ज्यादातर लोगों को अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है। सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि बार-बार इस तरह की बढ़ोतरी से आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित होता है और लोगों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। अब आम आदमी को 4.26 की जगह 11 प्रतिशत ज्यादा बिल चुकाना होगा।

बढ़ने लगी लोगों की चिंता

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अप्रैल 2026 के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज की नई दर 5.36 फीसदी तय कर दी है। इसके बाद मई 2026 से कुल 6 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि मार्च 2026 में ये दर ऋणात्मक 0.63 प्रतिशत थी। राज्य में पहले अप्रैल 2026 से 4.8 फीसद की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह लगातार जारी बिजली दरों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, इस तरह हुई बढ़ोतरी को लेकर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।

खास बातें

-बिजली कंपनी ने अप्रैल और मई 2026 से बिजली बिल में कुल मिलाकर करीब 11 फीसदी सरचार्ज की बढ़ोतरी की गई है।

-इस बढ़ोतरी का असर प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की जेब पर पड़ेगा।

-कंपनियों को बिजली खरीदने में ज्यादा खर्च आ रहा है, जिसका बोझ अब बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर डाला गया है।

-हालिया बढ़ोतरी को लेकर अबतक विभागीय अधिकारियों की ओर से किसी तरह की जानकारी या सफाई नहीं दी गई है। यानी ये बढ़ोतरी चुपचाप कर दी गई है।

-

-

-

ये भी पढ़ें

10 मई को एमपी आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी! खास है कारण
दमोह
PM Modi Visit MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 May 2026 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, कंपनी ने चुपके से बढ़ा दिए दाम, बढ़कर आ रहा बिल

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर क्रूज हादसे की बड़ी खबर, रेस्क्यू टीम को मिला कामराज का शव, 13 हुई मृतकों की संख्या

Jabalpur Cruise Tragedy
जबलपुर

जबलपुर क्रूज हादसे के 48 घंटे बाद 9 साल के मासूम का शव मिला, 12 हुई मृतकों की संख्या

Jabalpur Cruise Tragedy
जबलपुर

बरगी बांध में 12 लोगों की जल समाधि करानेवाले क्रूज के कर डाले टुकड़े-टुकड़े

Jabalpur Tragedy: Cruise boat that sank in Bargi Dam has been dismantled into pieces
जबलपुर

जबलपुर त्रासदी: परिवार के 5 सदस्यों को निगल गया बांध, 10 और 12 साल के बच्चे ही बचे

Jabalpur Tragedy: Death toll in Bargi Dam cruise accident rises to 11
जबलपुर

जबलपुर क्रूज हादसे में दो और घरों के बुझे चिराग, 11 हुई मृतकों की संख्या

Jabalpur Cruise Tragedy
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.