जबलपुर हादसा: डी-कंपोज हुए शव, तीखी बदबू के कारण फ्लाइट उड़ाने से ही कर दिया इंकार

Jabalpur- मध्यप्रदेश के जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज हादसे में मृतकों के शव डी कंपोज हो गए। दो शवों की हालत बेहद खराब हो गई। उनमें से इतनी तीखी बदबू आने लगी कि फ्लाइट ऑपरेटर ने उड़ान भरने से ही इंकार कर दिया। राज्य सरकार ने आर्डनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी कामराज और उनके बेटे श्रीतमिल का शव तमिलनाडू भेजने की व्यवस्था की थी लेकिन तेज बदबू की वजह से फ्लाइट ऑपरेटर ने शवों को ले जाने से साफ मना कर दिया। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी तुरंत जबलपुर एयरपोर्ट आए। शवों से आ रही बदबू दूर करने उनपर खूब स्प्रे छिड़का और कॉफिन की अच्छे से टेपिंग की गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने फ्लाइट ऑपरेटर को किसी तरह मनाया तब कहीं जाकर उसने उड़ान भरी।