बरगी क्रूज हादसे में चौंकाने वाला खुलासा, जिम्मेदारों ने कहा- पता नहीं!

Jabalpur Cruise Incident Shocking Reveal: बरगी बांध क्रूज त्रासदी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पता चला है कि जिस क्रूज पर यह हादसा हुआ, उसका बीमा 30 मार्च 2026 को समाप्त हो गया था। हादसे के दिन क्रूज बिना वैध बीमा के पानी में उतारा था। इस गंभीर लापरवाही पर तकनीकी सलाहकार वाटर स्पोर्ट्स राजेंद्र निगम ने कहा, मार्च में बीमा खत्म होने से पहले बीमा कंपनी को राशि का भुगतान कर दिया था। उनके अनुसार, विभाग की ओर से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन भुगतान तकनीकी कारणों के चलते इंश्योरेंस कंपनी ने लौटा दिया था। इससे बीमा रिन्यू नहीं हुआ।