बरगी डैम हादसे पर कोर्ट का एक्शन, क्रूज चालक समेत सदस्यों पर FIR के आदेश

गौरतलब है कि, बीते गुरुवार 30 अप्रैल को जबलपुर से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में क्रूज पलटने से उसमें सवार 13 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे में क्रूज चालक पर लोगों को डूबता छोड़ खुद भाग निकलने और क्रू मेंबर्स पर लाइव जैक्ट्स न दे पाने के आरोप लगे हैं। हालांकि, नजदीक काम कर रहे मजदूरों की सतर्कता से दर्जनभर लोगों की जान भी बची, जिसकी पूरे देश ने तो सराहना की ही, अब कोर्ट ने भी उन जांबाज हीरोज की तारीफ की है।