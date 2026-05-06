तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, IMD का अलर्ट जारी

शहर के तरहटी, निपनिया, संजय नगर, नेहरु नगर, विवेकानंद नगर सहित अन्य कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया। कॉलोनी-मोहल्लों में नालियों का पानी उफन कर सड़कों पर बहने लगा। मॉडल सड़क में उर्रहट के पास, सिरमौर चौराहा समेत कुछ इलाकों में सड़कें कुछ देर के लिए जैसे तलैया में तब्दील हो गईं। सीवर लाइन के चलते खुदी सड़कों पर पानी भर गया। इस कारण वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज आंधी की वजह से कहीं-कहीं टीन-टप्पर उड़ गए। चौक-चौराहों पर लगे बैनर, होर्डिंग आदि फट गए, जो घटों राहगीरों की मुसीबत बने रहे। बताया जा रहा है कि, यहां रातभर रुक और बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश से खरीदी केंद्रों में रखे गेहूं को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।