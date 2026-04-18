एमपी में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष का युवती के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल

पिछले साल मई के महीने में मध्यप्रदेश के मंदसौर में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। वायरल वीडियो में भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए कैद हुए थे। ये वीडियो हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए थे। जो कि 13 मई 2025 की रात करीब 8 बजे के थे। वायरल वीडियो में भाजपा नेता और महिला आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे और कार का नंबर भी साफ दिख रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के अगले दिन दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसमें मनोहर लाल धाकड़ उसी महिला के साथ बीच सड़क पर कपल डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। तब भाजपा नेता मनोहर धाकड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया था।