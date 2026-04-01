एमपी में रील बनाते समय हाईवे पर ट्रक से टकराई बाइक, 3 युवकों की मौत

मंगलवार की सुबह रतनगवां की ओर से दो बाइक में सवार पांच युवक हाईवे में रील बना रहे थे। उनके हाथ में पिस्टलनुमा लाइटर था और हाईवे पर वो रेसिंग बाइक ओवर स्पीड में दौड़ा रहे थे। एक बाइक पर तीन युवक सवार थे और उनकी बाइक आगे चल रही थी, जबकि दूसरी बाइक पर दो युवक सवार थे और उनकी बाइक पीछे चल रही थी। जैसे ही वे पन्नी पथरिहा के बीच पहुंचे तभी रील बनाने के चक्कर में वे नियंत्रण खो बैठे और आगे चल रही तीन युवकों वाली बाइक सीधे हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रही दूसरी बाइक भी इसी ट्रक से टकरा गई। बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण टक्कर इतनी जोरदार थी कि पहली बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवक जो कि सगे भाई हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं।