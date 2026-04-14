एमपी में भाजपा विधायक की बेटी की ‘गुंडागर्दी’!, बैंक से बुलाकर युवक को सड़क पर पीटा

सागर जिले की देवरी विधानसभा से भाजपा विधायक बृजबिहारी पटेरिया की बेटी प्रियंका पटेरिया पर गौरझामर थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव के रहने वाले युवक राजेश शर्मा के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना 13 अप्रैल सोमवार की है, पीड़ित राजेश शर्मा के मुताबिक वो सोमवार को गौरझामर क्षेत्र में एक बैंक में गया था। इसी दौरान उसे भाजपा विधायक बृजबिहारी पटेरिया की बेटी प्रियंका पटेरिया ने बैंक से बाहर बुलवाया और जब कार में बैठी प्रियंका पटेरिया के पास पहुंचा तो प्रियंका ने गालियां देनी शुरू कर दीं। उसने कारण पूछा तो उसे जूते से पीटा और कहा कि तुम मेरे पापा के खिलाफ काम कर रहे हो तुम्हारी इतनी हिम्मत।