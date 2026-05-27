चार समितियों पर गेहूं की खरीदी हुई पूरी, एक लाख क्विंटल के ऊपर हुई खरीदी

बीना. ब्लॉक में सात समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी के लिए सात केन्द्र बनाए गए थे, जिसमें चार पर खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन तीन पर अभी भी किसान शेष रह गए हैं। 28 मई तक खरीदी चलेगी, जिसमें स्लॉट बुकिंग करने वाले शेष किसान उपज बेच पाएंगे। पंजीयन के अनुसार आधे किसानों ने भी गेहूं नहीं बेचा और खरीदी एक लाख क्विंटल के ऊपर हो गई है।

जानकारी के अनुसार 24 मई की शाम तक 1558 किसान गेहूं बेच चुके हैं, जिसमें 1 लाख 23 हजार 196 क्विंटल खरीदी हुई है, जिसमें चार केन्द्र किर्रावदा, रामपुर, बिलाखना और बीना इटावा समिति में स्लॉट बुक वाले सभी किसान उपज बेच चुके हैं। पुरैना, मंडीबामोरा और भानगढ़ में अभी करीब 100 किसान शेष रह गए हैं, लेकिन बारदाना और हम्मालों की भी समस्या से यहां तौल प्रभावित हो रही है। जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उनकी खरीदी 28 मई तक की जाएगी। सभी केन्द्रों पर खरीदी होने के बाद आंकड़ा सवा लाख क्विंटल तक पहुंच जाएगा।