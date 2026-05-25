न्यायालय में मामला हैं विचाराधनी और हो गई रजिस्ट्री, फिर नायब तहसीलदार ने दिया कब्जा हटाने का आदेश, अपील कर दी खारिज

बीना. भानगढ़ सर्किल के ग्राम जगदीशपुरा स्थित जमीन की खरीदी के मामले में जगप्रीत सिंह भोगल और अभिनव भोगल ने पे्रसवार्ता कर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया है। साथ ही नायब तहसीलदार पर आरोप हैं कि उन्होंने अवैध सीमांकन की पुष्टी कर बिना सुनवाई के कब्जा हटाने का आदेश कर दिया है।

प्रेसवार्ता में अधिवक्ता हरीश गोलंदाज ने बताया कि उनके पक्षकार जगदीशपुरा में जगप्रीत सिंह और अभिनव सिंह करीब 70 वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उनकी बुआ के बेटा सतपाल सिंह और सुखदीप सिंह को लालच देकर जितेन्द्र सिंह राजपूत ने खसरा नंबर 72, 73 और बलराम कुर्मी ने खसरा नंबर 64, 69, 70/1, 71 की करीब 21 एकड़ जमीन खरीद ली। इन जमीनों के प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं। जमीन बेचते समय पक्षकारों को जानकारी भी नहीं दी गई थी। इसके बाद दोनों खरीदारों ने नायब तहसीलदार हेमराज मेहर के यहां सीमांकन कराने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसपर हल्का पटवारी कावेरी कुर्मी ने सीमांकन की कार्रवाई नहीं की थी और फिर भी नायब तहसीलदार ने इसकी अवैध पुष्टि कर दी। इसके बाद वर्तमान नायब तहसीलदार रतिराम अहिवार ने बिना अवसर दिए और अधिवक्ता के तर्कों को सुने बिना ही नियत पेशी 14 मई के पहले 11 मई को बेदखली का आदेश कर दिया गया। आदेश तीन माह में ही सुना दिया गया।