आरोप: मानसिक तनाव में आकर युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान, थाने पहुंचे परिजनों ने किया हंगामा

बीना. ग्राम सरगौली के एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन शव लेकर शुक्रवार की दोपहर बीना थाने पहुंचे, जहां आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर करीब दो घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब मृतक के छोटे भाई ने थाना परिसर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल उसपर पानी डाला और समझाइश दी।

जानकारी के अनुसार अभिषेक पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर (39) निवासी सरगौली ने गुरुवार रात छोटी बजरिया क्षेत्र में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था। इसके बाद परिजनों को फोन लगाकर सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे परिजन उसे तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सागर रेफर कर दिया। सागर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सागर में ही युवक का पीएम किया गया और मकरोनिया पुलिस ने मर्ग कायम कर किया है, जिसकी डायरी अभी बीना थाने नहीं पहुंची है।