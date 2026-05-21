सागर में 500 एकड़ जमीन पर बनेगा आधुनिक एयरपोर्ट, भोपाल और जबलपुर सिर्फ 25 मिनट में पहुंचेंगे!

इस संबंध में सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े का कहना है कि, जिले के रहली विधानसभा की ढाना हवाई पट्टी दमोह लोकसभा क्षेत्र में आती है, इसलिए उनकी ओर से सागर लोकसभा क्षेत्र में नए एयरपोर्ट के वि्स्तार की मांग की थी। अब इस योजना पर काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों नए एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इसपर चर्चा हुई है। साथ ही, कलेक्टर से भी बात की जा चुकी है। चर्चा के दौरान उन्हें बताया गया कि, सागर के आसपास 500 एकड़ जमीन तलाश रहे हैं। नरयावली से खुरई के बीच, सागर से बरौदिया की ओर जमीन देखी जा रही है। जहां भी उपयुक्त जमीन मिलेगी, उसे एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण कराएंगे।