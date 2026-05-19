एमपी में मंदिर के पास खुदाई में मिले चांदी के प्राचीन सिक्के, देखने उमड़ा पूरा गांव

Ancient Silver Coins Found: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा में एक मंदिर के पास खुदाई में चांदी के सिक्के मिले हैं। मंदिर के पास चांदी के सिक्के मिलने की खबर जब ग्रामीणों को लगी तो मौके पर पूरे गांव के लोग पहुंच गए, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। चांदी के सिक्के मिलने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और राजस्व विभाग को बुलाया गया। सिक्कों को प्रशासनिक टीम ने अपने कब्जे में लिया और पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया है। घटना सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के मुड़ारी गांव के मंदिर के पास की है। अधिकारियों ने बताया कि चांदी के 13 सिक्के खुदाई के दौरान मिले हैं।