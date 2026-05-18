नाला अधूरा, जिंदगी बदहाल: गंदगी और बदबू से घरों में रहना मुश्किल

बीना. खिरिया वार्ड में करीब 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले का का कार्य तीन साल बाद भी नहीं हो पाया है। जबकि इस कार्य के लिए तीन टेंडर हो चुके हैं। नाला अधूरा होने और सफाई न होने के कारण घरों के दरवाजे से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी नगर पालिका सफाई तक नहीं करा रही है। जबकि शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर दिल्ली से आई टीम भी निरीक्षण कर रही है।

खिरिया वार्ड में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए एसडीएमएस योजना के तहत नाला स्वीकृत किया गया था और इसका काम करीब तीन वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन कंपनी ने लापरवाही बरतते हुए थोड़ा काम किया था, जिससे वर्ष 2024 में टेंडर निरस्त कर नगर पालिका ने दूसरा टेंडर निकाला था। दूसरी बार टेंडर जेडी कंट्रक्शन ने लिया था, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद अनुबंध नहीं किया, जिससे टेंडर निरस्त कर पिछले साल यह कार्य डिवाइन एसोसिएट ने लिया था और काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। नाले के पास रह रहे लोगों के घर के सामने ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिनकी सफाई नहीं हो रही है। घरों में बदबू और मच्छरों के कारण बैठना मुश्किल हो रहा है।