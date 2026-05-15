सागर में कार में मिले 21 किलो चांदी के आभूषण, 3 युवक हिरासत में

पुलिस की पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि चांदी सागर के सराफा व्यापारियों की है और इसे सुरखी इलाके में गलाने के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने कुछ बिल भी पेश किए, लेकिन दस्तावेजों की वैधता संदिग्ध लगी। पुलिस ने चांदी की तौल कराई और सभी कागजात जीएसटी विभाग को भेज दिए हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि संदेह के आधार पर कार को रोका गया। चांदी वैध है या अवैध, इसका फैसला जीएसटी विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तीनों व्यक्ति हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है।