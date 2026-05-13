भीषण गर्मी में तीर्थ स्पेशल ट्रेन के सभी AC खराब, परेशान यात्रियों का बीना स्टेशन पर हंगामा

अयोध्या से मनमाड़ जा रही तीर्थ स्पेशल ट्रेन का पावर जनरेटर खराब होने की वजह से ट्रेन में लगी सभी 10 एसी कोच के एसी बंद रहे, जिससे यात्री गर्मी में परेशान होते रहे। यात्रियों ने बताया कि झांसी स्टेशन के पहले यह खराबी कोच में आ गई थी, लेकिन झांसी स्टेशन पर ट्रेन के खड़े होने के बाद भी वहां पर सुधार कार्य नहीं किया गया और न ही पावर जनरेटर कार को बदला गया। इसके बाद जब ट्रेन बीना स्टेशन पर पहुंची तो उनका सब्र टूट गया और यात्रियों ने स्टेशन पर उतरकर हंगामा कर दिया।