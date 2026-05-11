अर्बन चैलेंज फंड के तहत नगर पालिका का चार मंजिला भवन बनाने भेजा प्रस्ताव, स्वीकृति मिलने का इंतजार

बीना. शहर में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और नगर पालिका की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सीएमओ ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत चार मंजिला बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। नगर पालिका भवन निर्माण के लिए लंबे समय से जमीन भी तलाशी जा रही थी, लेकिन जमीन नहीं मिली है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो अच्छा भवन मिल जाएगा।

प्रस्तावित भवन में एक मंजिल पर नगर पालिका संचालित होगी, जबकि तीन मंजिलों पर शॉपिंग मॉल विकसित होंगे। भवन के नीचे पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शहर में बढ़ती पार्किंग समस्या को बहुत हद तक खत्म होगी। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही पीछे बने नए दो हॉलों में नगर पालिका को शिफ्ट कर दिया जाएगा और पुराना भवन तोडकऱ नए भवन का निर्माण शुरू होगा।