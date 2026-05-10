गीता भवन निर्माण के लिए नहीं बन पा रही डीपीआर, टेंडर में एक समान दाम होने पर फिर से होगा जारी

बीना. शहर में पीपीपी मॉडल (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) के तहत गीता भवन तैयार कराने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद में पिछले वर्ष अक्टूबर माह में पारित हुआ था। इसके बाद भवन की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी हुआ था, लेकिन दो टेंडर एक समान दरों के होने के कारण टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार स्टार होम कॉलोनी बाईपास रोड पर स्थित नगर पालिका की पांच एकड़ जमीन पर गीता भवन बनाया जाना है। भवन में ऑडिटोरियम, हॉल, पुस्तकालय, कैंटीन सहित व्यवसायिक कार्य के लिए जगह दी जाएगी। ट्रिपल पी मॉडल पर बन रहे भवन में बैंकों की सहभागिता पर सीएमओ ने बैंक अधिकारियों से सहमति मांगी थी, जिसमें करीब तीन बैंक सहमति दे चुके हैं। इस भवन में यदि बैंक शिफ्ट होंगे, तो शहर के मुख्य मार्गों पर आ रही पार्किंग सहित अन्य समस्याएं खत्म हो जाएंगी और एक ही परिसर में सभी बैंक होने से खाताधारकों को भी परेशानी नहीं होगी। साथ नपा की आय बढ़ जाएगी। ट्रिपल पी मॉडल पर होने वाला शहर का एक पहला बड़ा कार्य है। भवन की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी हुआ था, जिसमें करीब 12 लोगों ने टेंडर डाले थे, लेकिन दो टेंडर 45-45 प्रतिशत बिलो थे, जो एक समान होने के कारण नियमानुसार टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं और अब फिर से टेंडर जारी किया जाएगा।