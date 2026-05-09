सागर में शराब दुकान के कर्मचारियों ने दो लोगों को बेरहमी से पीटा, एक की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले के शाहपुर क्षेत्र के बरेठा बाबा की घाटी के पास अवैध शराब परिवहन के पुराने विवाद को लेकर शराब दुकान के कर्मचारियों ने दो लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की। इस घटना में नीरज प्रजापति 38 वर्ष की मौत हो गई, जबकि उसका साथी सूरज अहिरवार 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। शराब दुकान के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट में नीरज की मौत होने की खबर लगते ही नीरज के परिजन व गुस्साए लोगों ने शराब दुकान पर धावा बोल दिया और शराब दुकान में आग लगा दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम भी किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने घायल और परिजनों के बयान के आधार पर 5 लोगों पर नामजद हत्या का मामला प्रकरण दर्ज किया है।