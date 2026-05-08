रामाश्रम होटल में भड़की आग, बचाव के इंतजाम नहीं थे, अंदर फंसे स्टाफ व ग्राहकों को खिड़कियां तोड़कर निकाला

गुरुवार रात 9 बजे बस स्टैंड के पास रामाश्रम होटल में भीषण आग लग गई। होटल के किचन में गैस रिसाव से आग भड़की थी। यहां आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, इससे आग ने पूरे किचन को चपेट में ले लिया। उस वक्त होटल स्टाफ सहित 35 लोग मौजूद थे। कई ग्राहक खाना खा रहे थे। यह आग और धुएं में फंस गए। आननफानन में खिड़की के कांच तोड़कर इनको निकाला गया। इस दौरान 2 कर्मचारी आग की चपेट में आकर झुलस गए। घायलों में एक को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, हालांकि दोनों की हालात खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंचे फायर अमले ने ऊपरी मंजिल की कांच की खिड़कियों को तोड़ा और आग पर काबू पाया। होटल के किचन में 6 गैस सिलेंडर रखे थे। अगर आग की वजह से यह फट जाते तो बड़ी अनहोनी हो जाती। गनीमत रही कि समय रहते आग काबू में आ गई।