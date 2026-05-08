8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

रामाश्रम होटल में भड़की आग, बचाव के इंतजाम नहीं थे, अंदर फंसे स्टाफ व ग्राहकों को खिड़कियां तोड़कर निकाला

Fire broke out at the Ramashram Hotel, lacking rescue facilities; trapped staff and customers were rescued by breaking windows.

2 min read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

May 08, 2026

गुरुवार रात 9 बजे बस स्टैंड के पास रामाश्रम होटल में भीषण आग लग गई। होटल के किचन में गैस रिसाव से आग भड़की थी। यहां आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, इससे आग ने पूरे किचन को चपेट में ले लिया। उस वक्त होटल स्टाफ सहित 35 लोग मौजूद थे। कई ग्राहक खाना खा रहे थे। यह आग और धुएं में फंस गए। आननफानन में खिड़की के कांच तोड़कर इनको निकाला गया। इस दौरान 2 कर्मचारी आग की चपेट में आकर झुलस गए। घायलों में एक को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है, हालांकि दोनों की हालात खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंचे फायर अमले ने ऊपरी मंजिल की कांच की खिड़कियों को तोड़ा और आग पर काबू पाया। होटल के किचन में 6 गैस सिलेंडर रखे थे। अगर आग की वजह से यह फट जाते तो बड़ी अनहोनी हो जाती। गनीमत रही कि समय रहते आग काबू में आ गई।

15 मिनट और लगी रहती आग तो फट सकते थे दूसरे सिलेंडर

नगर निगम के फायर ब्रिगेड प्रभारी सईदउद्दीन कुरैशी ने बताया कि फायर कर्मचारियों ने किचन के पास 6 और गैस सिलेंडर देखे थे। करीब 30 मिनट तक किचन से आग की लपटे निकलती रहीं। यदि आग बुझाने में थोड़ी और देरी हो जाती तो आशंका थी कि भरे हुए गैस सिलेंडर गर्म होकर फट सकते थे। जांच में पता चला कि होटल संचालन ने फायर एनओसी नहीं ली थी और ना ही उनके पास फायर उपकरण थे।

चश्मदीद… आग भड़की तो भगदड़ मची धुंआ भरने से घुटनेे लगा दम

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रामाश्रम होटल में नीचे कई ग्राहक मौजूद थे, ऊपरी मंजिल में किचन है, जहां पर कुछ ग्राहकों के बैठने की भी व्यवस्था है। रात करीब 9 बजे किचन में गैस रिसाव से आग भभकी तो किचन के कर्मचारी भागने लगे। देखते ही देखते 600-800 वर्ग फीट के भवन में धुआं भर गया। वहां खाना खा रहे ग्राहक भी घबरा गए। दम घोंटने वाले धुंए और आग से बचने वह भी भागे। करीब 9.26 बजे नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहां मौजूद लोग भी मदद को आगे आए। सभी ने खिड़कियों के कांच तोड़े और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। करीब 9.52 बजे तक आग पर नियंत्रण कर लिया गया।

बचाव की व्यवस्था होती तो नहीं भड़क पाती आग


होटल में फेब्रिक डेकोरेशन किया गया है। यह अधिक ज्वलनशील होती है। होटल में आग से बचाव के लिए 2 से 4 किग्रा तक के फायर एस्टिंग्विशर नहीं थे। इनसे छोटे शॉर्ट सर्किट और गैस रिसाव से लगी छोटी आग को बुझाया जा सकता था। नगर निगम लगातर व्यवसायिक संस्थानों को फायर एनओसी के लिए नोटिस देता आ रहा है, लेकिन होटल संचालक ने लापरवाही बरती और लोगों की जान पर बन आई। अब नगर निगम होटल संचालक पर कार्रवाई करेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire incident

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 May 2026 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रामाश्रम होटल में भड़की आग, बचाव के इंतजाम नहीं थे, अंदर फंसे स्टाफ व ग्राहकों को खिड़कियां तोड़कर निकाला

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वीडीटीआर में कूनो से जुलाई तक आ सकते हैं चीता, उससे पहले यहां छोड़ेंगे 1 हजार चीतल

सागर

MLA Nirmala Sapre: एमपी में महिला विधायक का कांग्रेस को ऑफर, '300 करोड़ दो, पार्टी में शामिल हो जाऊंगी'

SAGAR
सागर

मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त, फिर भी अंधाधुंध हो रहा यूरिया का उपयोग, जमीन हो रही खराब

Soil contains sufficient nitrogen, yet urea is being used indiscriminately, causing soil degradation.
सागर

अंत्योदय एक्सप्रेस में 96 नाबालिगों को ले जाने की सूचना पर बीना स्टेशन पर की गई जांच

Investigation conducted at Bina station on information of 96 minors being carried in Antyodaya Express
सागर

5 साल की मासूम से शौचालय में रेप की कोशिश, अस्पताल में भर्ती मां के उड़े होश

minor girl rape attempt
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.