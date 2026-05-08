एमपी में महिला विधायक का कांग्रेस को ऑफर, ‘300 करोड़ दो, पार्टी में शामिल हो जाऊंगी’

दरअसल निर्मला सप्रे कांग्रेस की टिकट पर बीना विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थीं लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर भाजपा का समर्थन करना शुरु कर दिया। वो लगातार भाजपा की गतिविधियों में सक्रियता दिखा रही हैं। कांग्रेस ने दल-बदल के कारण निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सिंघार ने याचिका में मांग की है कि निर्मला सप्रे की विधायकी को तुरंत शून्य (रद्द) घोषित किया जाए, उनकी दलील है कि दल बदलने के बाद सप्रे को विधायक बने रहने का हक नहीं है। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। यहां ये भी बता दें कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला सप्रे (Nirmla Sapre) ने बीना (सुरक्षित) विधानसभा सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक महेश राय (Mahesh Rai) को 6 हजार 155 वोटों से हराया था