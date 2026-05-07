कैनाइन डिस्टेंपर से 5 बाघों की मौत के बाद वीडीटीआर में अलर्ट

कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से बाघिन टी-141 समेत उसके चार शावकों की मौत के बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (वीडीटीआर) में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां अनुमानित 35 बाघों की निरंतर निगरानी और सख्त कर दी गई है। वन अधिकारियों ने बाघों के साथ-साथ तेंदुओं की सुरक्षा के लिए विशेष मॉनिटरिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस वायरस से प्रभावित जानवर धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाता है, उसकी याददाश्त भी चली जाती है। दो साल पहले देवास में तेंदुए को यह संक्रमण हुआ था जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी।