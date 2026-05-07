स्कूल मरम्मत घोटाला : कागजों में 2 करोड़ स्वीकृत किए गए, खातों में नहीं पहुंचे 5 लाख

बीना - शासकीय हाईस्कूल भानगढ़, शासकीय हाईस्कूल मंडी बामोरा

देवरी - सांदीपनि स्कूल देवरी, शासकीय हाईस्कूल चिरचिटा सुखजू, शासकीय हाईस्कूल डोंगर सलाईया, शासकीय हाईस्कूल झामरईग, शासकीय हाईस्कूल जैतपुर कोपरा, शासकीय हाईस्कूल अनंतपुरा, शासकीय हाईस्कूल रसेना, हॉयर सेंकेडरी कन्या स्कूल गौरीहामार, हॉयरसेंकेडरी बालक गौरझामर, शासकीय हाईस्कूल बाशा, शासकीय हाईस्कूल बडक़ोटी कला, शासकीय हाईस्कूल सिंहपुर गनिया, शासकीय हाईस्कूल जमुनिया, शासकीय हाईस्कूल जैतपुर कछिया, शासकीय हाईस्कूल बिजोरा, शासकीय हाईस्कूल बहेरिया कला, शासकीय हाईस्कूल जूनियर बेसिक देवरी, शासकीय हाईस्कूल पिपरिया पाठक

जैसीनगर - हायर सेंकेडरी बिलेहरा

केसली - एक्सीलेंस केसली, हाईस्कूल पुतारा टड़ा, हाईस्कूल जैतपुर डोमा, हाईस्कूल देवरी नाहरमउ, हाईस्कूल झिरिया आधारपुर, हाईस्कूल सहजपुर, हाईस्कूल केवलारी, हाईस्कूल चौका केसली, हाईस्कूल बेदन पिपरिया, हाई स्कूल नया नगर, हायर सेकेंडरी केसली, हाईस्कूल खमरिया, हाईस्कूल पटना खुर्द, हाईस्कूल घाना, हॉयरसेंकेडरी नाहरमाउ, हायर सेकेंडरी एक्सीलेंस

खुरई - केसी. शर्मा, खुरई, हाईस्कूल बड़ोदिया नोनगर

मालथोन - हाईस्कूल इमलिया खुर्द, हाईस्कूल बेसरा, हाईस्कूल रजवांस, हाईस्कूल बड़ोदिया कला, हाईस्कूल अमरी रामगढ़ा, हाईस्कूल पहाडग़ुवन, हाईस्कूल लोंगर, हाईस्कूल सागौनी, हाईस्कूल पारसो, 19 से 12)

सुरखी - हायर सेकेंडरी कृषि सुरखी

सागर - हाईस्कूल कर्रापुर, हाईस्कूल मकरोनिया, एक्सीलेंस शाहगढ़