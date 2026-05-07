गुणवत्ताहीन और बारिश में भीगा गेहूं हो एफसीआई में हो रहा रिजेक्ट, किसानों का अटक जाएगा भुगतान

बीना. समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रों पर गेहूं की तौल चल रही और नागरिक आपूर्ति निगम के सर्वेयर इसकी जांच कर रहे हैं। तौल के बाद गेहूं एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) की गोदाम में जमा करने भेजा जा रहा है, जहां गुणवत्ताहीन गेहूं को रिजेक्ट कर ट्रक वापस समितियों को लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों का भुगतान अटक जाएगा।

जानकारी के अनुसार इस वर्ष एफसीआई की गोदाम में 7608 मीट्रिक टन गेहूं जमा होना है और अभी तक करीब 2000 मीट्रिक टन ही जमा हुआ है। समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रों से एफसीआई पहुंचने वाले गेहूं की कर्मचारी गुणवत्ता जांचते हैं और गुणवत्ता ठीक न होने से उसे रिजेक्ट कर उसे वापस कर दिया जाता है। जांच के दौरान बारधा, मालथौन, भानगढ़ समिति के गेहूं में मिट्टी की मात्रा ज्यादा होने पर रिजेक्ट किया है और गेहूं वापस समितियों को भेज दिया गया है। बुधवार को भी एक ट्रक गेहूं रिजेक्ट किया गया। गोदाम में गेहूं जमा न होने के कारण किसानों का भुगतान अटक जाएगा और उन्हें समितियों के चक्कर काटने होंगे। यदि तौल के समय ही सर्वेयरों द्वारा गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता, तो यह स्थिति निर्मित नहीं होती।