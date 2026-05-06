तेज आंधी से ग्रामीण क्षेत्रों में 40 बिजली के खंभे टूटे, दो दर्जन गांवों में पसरा रहा अंधेरा

जानकारी के अनुसार आंधी के खंभे टूटने और लाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब 25 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी रात बाधित रही, जिससे ग्रामीण अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने सोमवार रात से ही सुधार कार्य शुरू कर दिया था और मंगलवार दोपहर तक 23 गांवों की बिजली सप्लाई शुरू हो गई थी। एई बीएस तोमर ने बताया कि रात भर और सुबह से चले सुधार कार्य के बाद करीब 23 गांवों की बिजली आपूर्ति दोपहर तक बहाल कर दी गई थी। वहीं, परसोरा, पिपरासर और देहरी गांव के दो मोहल्ला की सप्लाई मंगलवार रात तक चालू नहीं हो पाई थी और सुधार कार्य जारी था। 8 नए खंभे लग चुके हैं और शेष आज लगाए जाएंगे।