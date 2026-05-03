127 गहोई युवकों की पसंद परिवार को साथ लेकर चलने वाली शिक्षित जीवनसाथी, 3 बेटियों ने दिया मंच से अपना परिचय

शनिवार को आदर्श गार्डन में गहोई समाज का परिचय सम्मेलन हुआ। 42 वर्षों के बाद इस सम्मेलन में देशभर से आए युवकों ने मंच से अपनी बेबाक राय रखी। सम्मेलन में युवकों के परिवार को साथ लेकर चलने वाली पढ़ी-लिखी जीवनसाथी को अपनी पसंद बताया, वहीं मंच से परिचय देने से युवतियों को आज भी झिझक हुई।

सम्मेलन में 130 युवक-युवतियों ने मंच से परिचय दिया। इसमें केवल 3 युवतियां ही मंच से परिचय देने के लिए पहुंची। जीवनसाथी की तलाश में जबलपुर, मंडला, कटनी, महुरानीपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर और दिल्ली से युवक पहुंचे। शादी के लिए जीवनसाथी तलाश करने में लडक़ों की संख्या अधिक रही।