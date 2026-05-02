कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3109 रुपए पर पहुंचे, शादी में खाने के बजट मेंं 10 प्रतिशत अतिरिक्त भार पड़ेगा, रेस्टोरेंट जाना भी महंगा होना तय

कमर्शियल सिलेंडर शुक्रवार से बढ़े हुए रेट में मिलना शुरू हो गया है। दाम उस समय बढ़े जब होटल, रेस्टोरेंट-ढाबों को जरूरत की 50 प्रतिशत गैस ही मिल रही है। मई से जुलाई तक शहर में 1 हजार से ज्यादा शादियां होनी हैं, ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढऩा तय है। शुक्रवार से 2116 रुपए में मिलने वाला कमर्शियल सिलेंडर 3109 रुपए पर पहुंच गया। शहर के कैटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेष मोनी केसरवानी ने बताया कि पहली बार 33 फीसदी एक दाम बढ़ाए गए हैं। पहले 60 रुपए, फिर 195 रुपए और अब 993 रुपए तक रेट बढ़े हैं। होटल और कैटर्स में 10 प्रतिशत तक कॉस्टिंग का फर्क पड़ेगा। 500 लोगों के 5 लाख रुपए के खाने का बजट अब 45 से 50 हजार रुपए तक बढ़ेगा।

