बीना-खुरई में रोज जलापूर्ति, सागर, मकरोनिया, रहली, देवरी में एक दिन छोड़कर तो बंडा में 5-6 दिन में मिल रहा पानी

जिले में पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सागर नगर निगम और मकरोनिया नगरपालिका में पिछले वर्षों में जल परियोजनाओं, पाइपलाइन विस्तार, टंकियों और सप्लाई व्यवस्था पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरी क्षेत्र के करीब 8 लाख लोगों को नियमित रूप से जलापूर्ति संभव नहीं हो पाई है। इधर संभागीय मुख्यालय सागर के बीना व खुरई नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र में प्रतिदिन जलापूर्ति कर रही हैं। जिले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति बंडा क्षेत्र की है, जहां लोगों को 5 से 6 दिन में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।