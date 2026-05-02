2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

कई दिनों से केन्द्र पर बैठे किसान, बारदाना खत्म होने से रुकी तौल, किया चक्काजाम

तहसीलदार के आश्वासन के बाद माने किसान, किसानों का आरोप सप्ताह में सिर्फ दो दिन के लिए आता है बारदाना, बार-बार बारदाना खत्म होने से रूक रही तौल

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

May 02, 2026

Farmers have been sitting at the center for several days, weighing stopped due to the shortage of gunny bags, and they blocked the road.

सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए किसान। फोटो-पत्रिका

बीना. समर्थन मूल्य केन्द्रों पर बारदाना की कमी किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। कई दिनों के इंतजार के बाद भी चना, मसूर की तौल नहीं हो पा रही है। शुक्रवार की दोपहर आक्रोशित किसानों ने बिहरना वेयरहाउस के सामने भानगढ़ रोड पर चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की।
बिहरना वेयरहाउस में चार समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्र खोले गए हैं और चना, मसूर की खरीदी की जा रही है। स्लॉट बुक करने के बाद किसान चार-चार दिन से तौल कराने के इंतजार में बैठे हैं और गुरुवार की शाम को बारदाना खत्म होने से तौल रुक गई थी। शुक्रवार को भी जब तौल नहीं हुई, तो किसानों ने भानगढ़ रोड पर चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान करीब डेढ़ घंटे तक भीषण गर्मी में सडक़ पर प्रदर्शन करते रहे। सूचना मिलने पर तहसीलदार अंबर पंथी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर आश्वासन दिया कि जल्द बारदाना आ जाएगा। साथ ही सभी किसानों की उपज की तौल होगी। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ।

बार-बार हो रहा बारदाना खत्म
मसूर की तौल कराने गए सत्यपाल ठाकुर ने बताया कि सरकार पर्याप्त बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रही है और बार-बार बारदाना खत्म होने से किसान परेशान हो रहे हैं। किसान भीषण गर्मी में केन्द्रों पर बैठे हैं। किसान कृष्ण मुरारी, प्रेमसिंह ठाकुर, नरेन्द्र सिंह, अरूण ठाकुर आदि ने जल्द से जल्द बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि सरकार इस वर्ष खरीदी के नाम पर किसानों से मजाक कर रही है। यदि खरीदी करनी होती, तो एक बार में ही पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करा दिया जाता। हर बार सिर्फ दो दिन का बारदाना उपलब्ध कराया जाता है। जबकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है।

परिवहन व्यवस्था भी ठप
समर्थन मूल्य केन्द्रों पर परिवहन व्यवस्था भी ठप है, जिससे कई जगह उपज रखने के लिए भी जगह नहीं बची है। पिपरासर केन्द्र, बीना इटावा समिति सहित अन्य केन्द्रों पर हजारों क्विंटल उपज बाहर रखी हुई है।

जल्द आ जाएगा बारदाना
बारदाना के ट्रक रास्ते में हैं और जल्द ही केन्द्रों पर पहुंच जाएगा। सभी किसानों की उपज खरीदी जाएगी।
राजेश त्रिपाठी, उप संचालक, कृषि

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 May 2026 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कई दिनों से केन्द्र पर बैठे किसान, बारदाना खत्म होने से रुकी तौल, किया चक्काजाम

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर पालिका में बिलो रेट के टेंडर, पेटी कॉन्ट्रेक्ट पर कराए जा रहे काम, इसलिए गुणवत्ता ही गायब

Below-rate tenders and petty contracts are being used in the municipality, thus, quality is missing
सागर

करोड़ों के काम में कारस्तानी…ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 6 इंच की जगह डेढ़ फीट की दूरी बन गई खतरा

सागर

खरीदी में तेजी आई तो सर्वर में अटकी स्लॉट बुकिंग, अभी 44 हजार से अधिक किसान शेष, तारीख बढाकऱ 23 मई की

सागर

महाविद्यालयों में नहीं भर पा रहीं सीटें, कौशल विकास आधारित शिक्षा की ओर बढ़ रहा विद्यार्थियों का रुझान

College seats are not being filled, students are increasingly turning to skill-based education.
सागर

नहीं सुधर पा रही परिवहन व्यवस्था, समर्थन मूल्य केन्द्रों पर बिगड़ रही स्थिति, तौल कार्य भी होने लगा प्रभावित

The transportation system is failing, the situation at support price centers is deteriorating, and weighing operations are also being affected.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.