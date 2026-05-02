कई दिनों से केन्द्र पर बैठे किसान, बारदाना खत्म होने से रुकी तौल, किया चक्काजाम

बीना. समर्थन मूल्य केन्द्रों पर बारदाना की कमी किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। कई दिनों के इंतजार के बाद भी चना, मसूर की तौल नहीं हो पा रही है। शुक्रवार की दोपहर आक्रोशित किसानों ने बिहरना वेयरहाउस के सामने भानगढ़ रोड पर चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की।

बिहरना वेयरहाउस में चार समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्र खोले गए हैं और चना, मसूर की खरीदी की जा रही है। स्लॉट बुक करने के बाद किसान चार-चार दिन से तौल कराने के इंतजार में बैठे हैं और गुरुवार की शाम को बारदाना खत्म होने से तौल रुक गई थी। शुक्रवार को भी जब तौल नहीं हुई, तो किसानों ने भानगढ़ रोड पर चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान करीब डेढ़ घंटे तक भीषण गर्मी में सडक़ पर प्रदर्शन करते रहे। सूचना मिलने पर तहसीलदार अंबर पंथी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर आश्वासन दिया कि जल्द बारदाना आ जाएगा। साथ ही सभी किसानों की उपज की तौल होगी। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ।