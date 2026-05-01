नहीं सुधर पा रही परिवहन व्यवस्था, समर्थन मूल्य केन्द्रों पर बिगड़ रही स्थिति, तौल कार्य भी होने लगा प्रभावित

बीना. समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रों से उपज का परिवहन न होने से व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। साथ ही बार-बार खत्म हो रहा बारदाना भी किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। खुले आसमान के नीचे रखी उपज पर यदि बारिश होने पर भीगती है, तो वह खराब हो जाएगी। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

पिपरासर खरीदी केन्द्र पर करीब चार हजार क्विंटल मूसर, चना खेत में रखा हुआ है और आसमान पर छाए बादलों ने समिति प्रबंधक की चिंता बढ़ा दी है। प्रबंधक का कहना है कि अभी तक वह करीब 12 ट्रक उपज खरीद चुके हैं, जिसमें छह ट्रक उपज का परिवहन नहीं हुआ है। ऐसे में यदि बारिश होती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। साथ ही तौल करने में भी परेशानी हो रही है। इसी तरह बिहरना वेयरहाउस मेें बने केन्द्रों पर चना, मसूर तो सीधे वेयरहाउस में जमा होने लगा है, लेकिन फिर भी हजारों बोरियां बाहर रखी हैं। वहीं, गेहूं का परिवहन होकर एफसीआई की गोदामों में जमा होना है। परिवहन न होने से तौल करने भी पर्याप्त जगहनहीं बची है। बीना इटावा समिति जिस गोदाम पर खरीदी कर रही है वहां बोरियां ज्यादा एकत्रित हो जाने से दूसरी जगह खरीदी शुरू करनी पड़ रही है। साथ ही पूर्व में हुई बारिश से कुछ गेहूं की बोरियां भीगने से खराब हुईं थी और यदि अब फिर से बारिश हुई, तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा।