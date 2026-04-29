MP में केक के पैसों को लेकर भाजपा नेता के भाई की गुंडागर्दी, दुकान कर्मचारी को पीटा, देखें वीडियो

BJP Leader Brother Beats Shop Employee: मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेता के परिजनों की दबंगई का मामला सामने आया है। इस बार मामला सागर के परकोटा इलाके का है। आरोप है कि यहां केक के दाम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी के भाई को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बेकरी दुकान के कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, भाजपा नेता का कहना है कि आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। (MP news)