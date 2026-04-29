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MP में केक के पैसों को लेकर भाजपा नेता के भाई की गुंडागर्दी, दुकान कर्मचारी को पीटा, देखें वीडियो

MP news: मध्य प्रदेश में भाजपा नेता के भाई पर मारपीट का आरोप। बेकरी दुकान के कर्मचारी से की मारपीट। मामले का सीसीटीवी वीडियो वायरल।

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सागर

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Akash Dewani

Apr 29, 2026

BJP Leader Brother Beats Shop Employee Video viral MP news

BJP Leader Brother Beats Shop Employee Video viral (फोटो-Patrika.com)

BJP Leader Brother Beats Shop Employee: मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेता के परिजनों की दबंगई का मामला सामने आया है। इस बार मामला सागर के परकोटा इलाके का है। आरोप है कि यहां केक के दाम को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी के भाई को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बेकरी दुकान के कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, भाजपा नेता का कहना है कि आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। (MP news)

केक के दाम को लेकर शुरू हुआ विवाद

दरअसल, मामला परकोटा इलाके में स्थित कान्हा बेकर्स एंड स्वीट्स की दुकान में रविवार रात करीब 10:35 बजे का है। आरोप है कि भाजपा युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी के भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर दुकान में घुसकर कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है।

कान्हा बेकर्स में काम करने वाले कर्मचारी अमित सिंह ने बताया कि वह दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी दो युवक दुकान में आए और केक की कीमत पूछने लगे। कीमत बताने के बाद दोनों युवक गाली-गलौज करने लगे और विवाद बढ़ गया।

दो युवकों ने कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी दी

अमित सिंह का आरोप है कि गाली देने वाले युवक भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अंशुल गुप्ता के भाई थे। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों ने कर्मचारी के साथ लात-घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। यहां तक कि चप्पल से भी उसकी पिटाई की गई। सीसीटीवी फुटेज में भी दो युवक कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद अंशुल गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कर्मचारी को थाने में शिकायत न करने की धमकी दी।

पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

घटना के बाद पीड़ित अमित सिंह ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करवाया है और मामले को जांच में ले लिया है। एडिशनल एसपी लोकेश सिंह ने बताया कि मारपीट का वीडियो सामने आया है। फरियादी की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा नेता ने कहा ये

वहीं, इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अंशुल गुप्ता का कहना है कि केक को लेकर विवाद हुआ था और सीसीटीवी में पूरी घटना दर्ज है, लेकिन आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते है। (MP news)

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Published on:

29 Apr 2026 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / MP में केक के पैसों को लेकर भाजपा नेता के भाई की गुंडागर्दी, दुकान कर्मचारी को पीटा, देखें वीडियो

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