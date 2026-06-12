सागर में परिवेक्षा अवधि में ही रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, नौकरी ज्वाइन किए हुए डेढ़ साल भी नहीं हुआ

लोकायुक्त टीम ने फरियादी भगवानदास सोलंकी की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार को रिश्वत के 10 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर पटवारी मानवेन्द्र सिंह के पास भेजा। पटवारी मानवेन्द्र सिंह ने पहले फरियादी भगवानदास को संजय ड्राइव पर पैसे देने के लिए बुलाया था, लेकिन वो खुद ही वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद उसने फोन कर फरियादी से कहा कि रुपये लेकर तीन मिनट में तिली तिगड्डे पर आ जाओ। तिगड्डे पर जैसे ही रिश्वतखोर पटवारी ने किसान भगवानदास से रिश्वत के 10 हजार रुपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है।