‘मेरी पत्नी के कई मर्दों से संबंध हैं’ ग्वालियर में सोसायटी ग्रुप्स में वीडियो वायरल कर युवक ने खाया जहर

ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके के मानपुर में सरकारी मल्टी हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले वेंकट शर्मा नाम के युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। वेंकट ने जहर खाने से पहले अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन है। पत्नी के कई मर्दों के साथ संबंध हैं और वो रात-रातभर दूसरे मर्दों के साथ फोन पर बात करती रहती है। उसने पत्नी को समझाने की खूब कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। पत्नी और उसकी मां ने मिलकर मुझे अपने बेटे से दूर कर दिया है। दोनों ने मिलकर मुझे इतना प्रताड़ित किया है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग आकर अब मैं अपनी जान दे रहा हूं और मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी और उसकी मां हैं जिन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए।