नीम, शीशम, खैर और पीपल से सजेगा जंगल, बेहट, घाटीगांव और मोहना क्षेत्र में खोदे गड्ढे

ग्वालियर. ग्वालियर वन मंडल को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वन विभाग इस बार पौधारोपण का एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गया है। बीते वर्ष 2025 में जहां विभाग के पास 4 लाख 95 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य था, वहीं इस साल इसे बढ़ाकर 6 लाख 80 हजार कर दिया गया है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए बेहट, घाटीगांव और मोहना के जंगलों में बड़े स्तर पर गड्ढे खोदने का काम एडवांस में पूरा कर लिया गया है।