चाकू की नोक पर आतंक: एक घंटे में दो युवकों को बनाया निशाना, लूट और रंगदारी के आरोपी का निकाला जुलूस

बीना. शहर में एक ही रात में दो युवकों को चाकू दिखाकर लूट व अड़ीबाजी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक युवक से 5 हजार रुपए और दस्तावेज लूट लिए, जबकि दूसरे युवक से शराब पीने और खाने के लिए 2 हजार रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मुख्य मार्ग पर पैदल जुलूस निकाला।

थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि पहली घटना 11 जून की रात करीब 9 बजे की है। जब रामपाल कुशवाहा (22) प्रिंस ढाबा के पास से मुख्य मार्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान भरत पिता रामसेवक सेन ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए चाकू दिखाया और पकडकऱ मारपीट की। साथ ही उसकी जेब से पर्स छीन लिया। पर्स में 5 हजार रुपए नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।